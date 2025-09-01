Mercato OM : roulement de tambour, un super crack arrive

La direction de l’OM réalise un joli coup en Angleterre en cette fin de mercato estival. Le joueur est attendu à Marseille.

Mercato OM : Une pépite débarque à Marseille

L’OM a trouvé un terrain d’entente avec Brighton. Le club anglais accepte de céder Matt O’Riley en prêt. Le milieu danois doit arriver ce lundi matin pour boucler son transfert. Marseille avance vite. Deux autres recrues sont attendues avant la fermeture du marché.

À 24 ans, O’Riley affiche déjà de l’expérience. Recruté par Brighton à l’été 2024, contre 30 millions d’euros versés au Celtic, il sort d’une saison solide : 25 matches, trois buts, trois passes décisives. Sa polyvalence au milieu, son goût de la projection vers l’avant, font de lui une valeur ajoutée. Pourtant, après deux titularisations en début de Premier League, il a glissé sur le banc. Cette mise à l’écart a ouvert la porte à un départ rapide.

Ce lundi, l’OM boucle son mercato avec éclat. Après Arthur Vermeeren, jeune belge de 20 ans officialisé dimanche, le club s’apprête à accueillir Emerson Palmieri et Nayef Aguerd. Deux profils d’expérience pour renforcer une équipe déjà largement renouvelée. Onze recrues au total. Les arrivées s’enchaînent, mais les départs comptent aussi. Adrien Rabiot doit rejoindre l’AC Milan pour 10 millions d’euros. Le deal est quasiment scellé.