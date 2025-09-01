Stade Rennais : Loïc Désiré négocie un deal en Italie !

Le directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré trouve finalement un preneur pour le défenseur sénégalais, Mikayil Faye. Le deal est totalement bouclé.

Mercato Stade Rennais : Fin de calvaire pour Mikayil Faye ?

Mikayil Faye sur le départ à Rennes. L’histoire est surprenante. Arrivé l’été dernier avec l’étiquette de joyau sénégalais, le défenseur central incarnait un grand espoir pour la Ligue 1. Son adaptation a demandé du temps, mais Habib Beye, entraîneur du Stade Rennais, semblait prêt à miser sur lui. Pourtant, tout a basculé rapidement. Un retard a suffi et Faye a été écarté dès la première journée.

Depuis, le scénario s’est inversé. L’avenir de l’international sénégalais ne semble plus s’écrire en Bretagne. Sky Italia avance que la Cremonese, promue en Serie A, est sur le point de l’accueillir. Le club italien ne s’arrête pas là : il a déjà signé Faris Moumbagna et Jamie Vardy, deux renforts offensifs de poids. Faye pourrait devenir aussi un maillon essentiel de l’équipe.

Les discussions sont déjà bien avancées. La formule : un prêt avec option d’achat. Les derniers détails restent à finaliser, mais l’accord est proche. Le joueur, lui, a donné son feu vert. Ainsi, l’aventure rennaise de Mikayil Faye s’achève sans avoir réellement commencé. Rennes perd un talent annoncé, tandis que l’Italie s’apprête à offrir une nouvelle chance à ce jeune défenseur.