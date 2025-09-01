Mercato PSG : Coup de froid pour un crack à 70 M€ !

Les dirigeants du PSG perdent une cible prioritaire pendant ce mercato estival. Les Parisiens ont refusé de répondre aux exigences financières du club du joueur.

Mercato PSG : Rodrigo Mora, un rêve qui s’éloigne.

Le crack portugais Rodrigo Mora semble désormais hors de portée pour le PSG. Le jeune milieu offensif était l’une des cibles prioritaires pendant ce mercato estival. Le technicien du club de la capitale, Luis Enrique insistait pour son arrivée à Paris. Mais tout est sur le point de basculer. Selon Foot Mercato, le nom du jeune milieu portugais de 18 ans, souvent lié au club parisien, va plutôt vers l’Arabie Saoudite.

Al-Ittihad, club saoudien, aurait choisi de payer la clause libératoire de Mora. Cette clause s’élèverait à 70 millions d’euros. Une somme que le PSG juge trop élevée. Dans les couloirs du club parisien, on murmure depuis longtemps un intérêt pour Rodrigo Mora. Mais la direction n’a jamais voulu lâcher ce montant astronomique pour l’international portugais.

Ainsi, le transfert semble pencher vers l’Orient plutôt que vers la capitale française. Rodrigo Mora, jeune talent portugais, attire toutes les convoitises. Paris, confronté à la réalité financière, doit renoncer. Le chemin vers l’Arabie Saoudite semble donc tracé pour le milieu prometteur.