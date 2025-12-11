Mercato OL : Première réponse de Tessmann à la Fiorentina

Convoité par la Fiorentina, Tanner Tessmann, milieu de terrain de l’OL, ne semble pas favorable à un éventuel transfert. Lyon a pourtant besoin de liquidités pour éponger ses dettes.

Mercato : Visé par la Fiorentina, Tanner Tessmann veut rester à l’OL

Arrivé à l’OL en août 2024, Tanner Tessmann a déjà attiré l’attention de quelques clubs européens, grâce à ses prestations remarquables. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina souhaite le recruter dès ce mercato hivernal.

Obligé de faire des transferts, afin de combler partiellement son important déficit financier, l’Olympique Lyonnais restera attentif aux propositions qui vont arriver sur le bureau de la présidente Michele Kang. Le Progrès confirme une ou des ventes cet hiver.

Transféré du Venezia FC à 6 millions d’euros en août 2024, le milieu défensif des Gones est désormais évalué à 10 millions d’euros par Transfermarkt. L’OL pourrait faire une bonne opération sur le plan financier en le cédant. Mais l’international Américain (12 sélections) ne serait pas enclin à quitter Lyon cet hiver.

Selon Maxi Foot, il ne souhaite pas partir de Lyon, alors qu’il a un statut de titulaire dans l’équipe de Paulo Fonseca. Pas à six mois de la coupe du monde qu’il rêve de disputer dans son pays natal. Cette saison, Tanner Tessmann a pris part à 19 matchs, toutes compétitions confondues. Il a été titulaire à 16 reprises et a inscrit 2 buts.

