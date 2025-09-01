Mercato OM : Aguerd n’est pas seul, une autre recrue arrive

L’OM a saisi les dernières heures du mercato pour finaliser deux dossiers importants. Le défenseur central Nayef Aguerd est arrivé à Marseille, suivi du milieu de terrain Matt O’Riley.

Mercato : Nayef Aguerd et Matt O’Riley suivis de l’OM

L’Olympique de Marseille achève son mercato d’été avec force. Au lendemain de sa défaite à Lyon (1-0), l’OM finalise ses derniers renforts. Le club phocéen va d’ailleurs à officialiser la signature de Nayef Aguerd. Le défenseur marocain a atterri ce lundi matin à l’aéroport de Marignane, accueilli par plusieurs supporters de l’OM. Les images de sa venue ont été publiées sur les réseaux sociaux.

Nayef Aguerd était dans le viseur de nombreux clubs européens cette saison. Mais le joueur de West Ham a finalement été séduit par le projet OM. Sa visite médicale validée, il signera un contrat de 5 ans avec l’Olympique de Marseille. Les Olympiens ont accepté de débourser environ 23 millions d’euros pour son transfert. Mais ce s’est pas terminé, l’OM a aussi accueilli une autre recrue dans la foulée.

Matt O’Riley a lui aussi foulé le sol marseillais. Le milieu de terrain danois quitte Brighton pour l’OM. Il s’agit d’un prêt sans option d’achat. Sa polyvalence au milieu et son goût de la projection vers l’avant seront très bénéfiques à l’équipe de Robero De Zerbi. L’entraîneur voit ainsi son groupe s’étoffer quelques heures avant la clôture du mercato. D’autres recrues surprises sont attendues à Marseille.