Mercato : L’OM accélère, une vente express actée en attaque

La fin du mercato de l’OM s’accélère avec un départ inattendu en attaque. Neal Maupay, ayant perdu sa place à l’OM, est attendu du côté de l’Italie.

Mercato OM : Neal Maupay en route pour la Serie A

La dernière journée du mercato sera très agitée à l’Olympique de Marseille. En plus des arrivées de Nayef Aguerd et Matt O’Riley, la direction marseillaise s’active en coulisse pour boucler ses derniers départs. Au rang desquels figurent Neal Maupay. L’attaquant franco argentin était autrefois un pion essentiel à l’OM.

Sa situation a radicalement changé suite à l’arrivée d’Amine Gouiri. Le retour de Pierre-Emerick Aubameyang durant ce mercato l’a même immédiatement relégué au second plan. Neal Maupay n’est plus vraiment désiré à l’OM. La preuve ? Il n’a même pas été retenu pour le match contre Lyon (défaite 1-0). Sa mise à l’écart confirme qu’il ne fait plus partie des plans de l’équipe.

Un accord conclu avec Sassuolo

Neal Maupay est d’ailleurs à un pas de rebondir en Serie A Italie. La Gazzetta dello Sport nous apprend ce lundi que l’OM et Sassuolo se sont entendus pour son prêt avec obligation d’achat. Le montant est fixé à environ 6 millions d’euros. Le deal s’est fait rapidement, les Olympiens souhaitant récupérer l’investissement consenti pour faire venir Neal Maupay.

Gazzetta : Neil Maupay se rapproche de Sassuolo, qui a trouvé un accord avec l’#OM pour un prêt avec option/obligation d’achat, pour un total de 5/6M par an. Le joueur doit maintenant trancher. Il est également courtisé par Genoa et Udinese 🗞️ pic.twitter.com/PrKCbTirj4 — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) September 1, 2025

La décision finale revient à présent au joueur lui-même. Genoa et l’Udinese sont aussi sur ses traces. Quel sera alors le choix de Neal Maupay ? Son départ est ardemment souhaité par les dirigeants de l’OM. Ces derniers désirent reduit leur masse salariale et faciliter l’intér=gratuon des nouvelles recrues.