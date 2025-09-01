Mercato LOSC : Après Mbemba, un autre transfert imminent

La direction du LOSC frappe fort en cette fin de mercato ! Elle finalise l’arrivée du défenseur Chancel Mbemba, tout en se séparant d’un attaquant. Edon Zhegrova est arrivé à la la Juventus.

Mercato : Chancel Mbemba débarque au LOSC, Edon Zhegrova part

La fin du mercato est très mouvementée au LOSC, qui enchaine les transferts. En cette dernière journée de transfert, le club nordiste a surpris tout le monde en recrutant Chancel Mbemba. Le défenseur congolais de 31 ans était libre de tout contrat suite à son départ de l’OM. Il a trouvé une entente avec les Lillois pour un contrat d’une saison.

Même s’il a passé une saison blanche à Marseille, Chancel Mbemba apporte une expérience précieuse à la défense des Dogues. Ceux-ci finalisent aussi une autre arrivée, celle de Calvin Verdonk. Le gauche indonésien est arrivé de NEC Nimègue pour 3 millions d’euros. Mais la fin du mercato du LOSC ne se limite pas seulement qu’aux arrivées.

Visite médicale à Turin

La direction lilloise a acté un départ : Edon Zhegrova va rejoindre la Juventus. Tout est désormais réglé entre les parties. Ayant reçu l’aval de sa direction, l’ailier kosovar est arrivé ce lundi à Turin pour passer sa visite médicale. La Juventus a réussi à convaincre le président lillois Olivier Létang avec une offre de plus de 20 millions d’euros.

Edon Zhegrova è atterrato a Torino 🛬 pic.twitter.com/sH54wsL8wh — JuventusFC (@juventusfc) September 1, 2025

Cette vente permettra au LOSC de dégager des fonds et de rééquilibrer ses comptes. L’officialisation de ce transfert est attendue très prochainement. Un temps annoncé à l’OM, Edon Zhegrova va finalement découvrir la Serie A cette saison. Il retrouvera son ancien coéquipier Jonathan David à la Juve.