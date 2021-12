LOSC Mercato : Un départ déjà acté pour la fin de saison ?

Publié par Ange A. le 28 décembre 2021 à 09:05

Un champion de France pourrait encore quitter le LOSC dans les prochains mois. Une tendance confirmée par l’agent du joueur.

Une vente se profile au LOSC pour l’été

Le mercato d’hiver pourrait laisser des séquelles au Lille OSC. Plusieurs départs sont en effet évoqués au LOSC en janvier. Jonathan Ikoné devrait rejoindre la Fiorentina. Un accord entre Lille et La Viola à hauteur de 15 millions d’euros est évoqué pour le transfert du milieu offensif. Le Portugais Renato Sanches, le Néerlandais Sven Botman et le Turc Yusuf Yazici pourraient également terminer la saison loin des Dogues. S’agissant du dernier joueur cité, son départ serait même inéluctable d’ici la fin de la saison. Son agent a d’ailleurs ouvert la porte à son départ de Lille, confirmant au passage les intérêts de clubs étrangers. « Il est normal que Yusuf soit mentionné dans de nombreux clubs importants. (...) Des équipes en Angleterre, en Italie, en Espagne et en Allemagne ont pris des contacts. Nous prendrons la bonne décision pour la carrière de Yusuf », a expliqué Adem Cebeci pour le média local Sportcell.

Yusuf Yazic dans le dur avec Lille

Après une fin d’exercice atone lors de la dernière saison, Yusuf Yazici traîne toujours son spleen à Lille. L’international turc (32 sélections/2 buts) n’a inscrit qu’un but et délivré une passe décisive cette saison. L’ancien de Trabzonspor a même perdu sa place dans le onze du LOSC. Jocelyn Gourvennec, le nouveau coach des Dogues, ne l’a titularisé qu’à cinq reprises lors des 21 matchs qu’il a disputés cette saison. Encore sous contrat jusqu’en 2024, il devrait quitter le club nordiste au terme de la campagne 2021/2022. Sa vente pourrait rapporter 15 millions d’euros au champion de France en titre selon Transfermarkt. Il avait été recruté contre 17,5 millions d’euros en 2019 en provenance de Trabzonspor, son club formateur.