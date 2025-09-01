INFO PSG : Donnarumma officialise son transfert à Man City

Plus aucun doute, Gianluigi Donnarumma va évoluer sous les couleurs de Manchester City à compter de cette saison. Poussé dehors au PSG, le gardien de but a officialisé son arrivée en Angleterre.

Mercato PSG : Donnarumma a passé sa visite médicale à Florence

Les choses sont allées très vite ce lundi. Alors que le mercato estival referme ses portes ce soir (20h), le PSG et Manchester City ont finalisé le transfert de Gianluigi Donnarumma. Selon les dernières informations des médias anglais, l’ancien portier de l’AC Milan va remporter au total 39 millions d’euros au Paris Saint-Germain, soit 35 millions d’euros + 4 millions d’euros de bonus.

Lisez aussi : Mercato : C’est bouclé, Gianluigi Donnarumma quitte le PSG !

À voir

ASSE Mercato : Ekwah finalement vers Glasgow Rangers ?

Présent en conférence de presse dans la journée, le sélectionneur de l’Italie, Gennaro Gattuso a confirmé le transfert de son protégé chez les Citizens. « Gianluigi Donnarumma ? Il a quelque chose à régler. Il passera sa visite médicale et signera son contrat avec Manchester City », a déclaré le technicien transalpin.

ℹ️🚨🩺 "Je suis ravi de cette nouvelle aventure". Gianluigi Donnarumma à la sortie de ses examens médicaux à Florence.



✅Visite médicale réussi !



🔙 Le gardien va maintenant signer son contrat et ensuite retourner à Coverciano.



🗞 TuttoMercatoWeb pic.twitter.com/hwzykVJdmr — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) September 1, 2025

Lisez aussi : Mercato PSG : C’est presque fait pour Gianluigi Donnarumma

Quelques heures, le principal concerné a lui-même été filmé par le média TuttomercatoWeb à la sortie de sa visite médicale à Florence. Prenant brièvement la parole, Donnarumma a lâché : « je suis ravi de cette nouvelle aventure », annonçant ainsi sa signature imminente avec le club anglais. Après quatre ans passés au Paris Saint-Germain, le natif de Castellammare di Stabia va maintenant signer son contrat de cinq ans et ensuite retourner à Coverciano, au centre de regroupement de la Squadra Azzura.