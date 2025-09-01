Mercato : C’est bouclé, Gianluigi Donnarumma quitte le PSG !

Devenu indésirable après le sacre historique en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma va quitter les rangs du PSG ce lundi avant 20 heures. Le gardien de but italien va rejoindre la Premier League.

Mercato PSG : Accord total pour le transfert de Gianluigi Donnarumma

Moins de dix jours après ses adieux au Parc des Princes lors de la réception d’Angers SCO à l’occasion de la deuxième journée de Ligue 1, Gianluigi Donnarumma va quitter le Paris Saint-Germain dans les prochaines heures. À un an de la fin de son contrat, l’ancien portier de l’AC Milan n’a pas trouvé d’accord pour prolonger et va donc rejoindre un autre club, le PSG ne souhaitant pas le voir partir gratuitement l’été prochain.

Arrivé à l’été 2021, l’international italien va rejoindre la Premier League. Après plusieurs semaines de négociations, Luis Campos et la direction de Manchester City sont parvenus à un accord pour le transfert de Donnarumma. D’après Sacha Tavolieri, l’ancien coéquipier de Kylian Mbappé est autorisé à faire le déplacement à Manchester pour finaliser les derniers détails de son transfert avec les Citizens.

« Gianluigi Donnarumma à Man City, c’est fait ! Accord trouvé ces dernières heures avec le PSG et autorisation de voyager pour le gardien italien qui devrait signer un contrat long terme avec les Citizens. Dans l’autre sens, Ederson va signer à Fenerbahçe », assure le journaliste sportif sur sa page Twitter. Financièrement, le PSG ne s’en sort pas mal dans ce dossier.

Le Paris SG empoche 30M€ pour Donnarumma

À l’instar de Sacha Tavolieri, le spécialiste mercato Fabrizio Romano confirme aussi que « Gigio Donnarumma à Manchester City, C’EST PARTI ! Accord conclu pour que le gardien italien rejoigne Manchester City en provenance du Paris Saint-Germain. Visite médicale cet après-midi. Un accord à long terme a été conclu il y a quelques semaines et tout est finalisé entre les deux clubs après la signature d’Ederson pour Fenerbahçe. »

De son côté, Fabrice Hawkins de RMC Sport dévoile les détails de la transaction historique entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues de City. Le Champion de France et d’Europe en titre va ainsi empocher 30 millions d’euros ainsi que des bonus pour la vente de son numéro 1. Une bonne affaire pour un joueur qui n’avait plus qu’une année de contrat dans la capitale.