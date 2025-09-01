ASSE Mercato : Batubinsika à Kocaelispor, ça se complique

Annoncé proche de Kocaelispor en Turquie, défenseur de l’ASSE, Dylan Batubinsika, ne serait plus la priorité du club turc.

ASSE Mercato : Batubinsika n’est plus la priorité de Kocaelispor !

L’entraîneur de l’ASSE a fait ses choix à la suite de la relégation de son équipe en Ligue 2. Il ne compte pas Dylan Batubinsika et Yvann Maçon cette saison. Ils sont ainsi écartés du groupe professionnel depuis le début du nouvel exercice. Ne rentrant pas dans les plans d’Eirik Horneland, le défenseur central et l’arrière latéral droit sont poussés dehors.

Mais à quelques heures de la fermeture du mercato en France, ils n’ont toujours pas trouvé de preneurs. La situation se complique même pour l’international Congolais (10 sélections) de l’AS Saint-Etienne. D’après les informations de Spor41, il n’est plus la priorité de Kocaelispor. Le club promu en première division s’est tourné vers Gerzino Nyamsi, ancien défenseur du RC Strasbourg, qui évolue au Lokomotiv Moscou, selon le média turc.

Pour rappel, Dylan Batubinsika intéressait des clubs en Grèce et en Israël, mais aucune de ces pistes n’a abouti. Cependant, la fenêtre reste toujours ouverte pour lui en Turquie, car le mercato se referme dans le pays le 12 septembre 2025.