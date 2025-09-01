ASSE Mercato : Ekwah finalement vers Glasgow Rangers ?

En plus de Levante en Espagne, un club du championnat écossais est arrivé sur le rangs pour tenter de recruter Pierre Ekwah, ce dernier jour de mercato.

Alors que l’intérêt de Lavante pour de Pierre Ekwah, milieu de terrain de l’ASSE, a été révélé ce lundi, par le journaliste italien Matteo Moretto, l’on apprend dans la foulée que Glasgow Rangers est aussi intéressé par son profil. L’Équipe confirme en effet l’offensive du club basé à Valence, dont la première offre est sur la table des dirigeants stéphanois.

En plus de Levante, les Rangers de Glasgow en Écosse ont aussi déclaré leur intérêt pour le joueur de l’AS Saint-Etienne. Ils s’activent pour boucler un départ, puis passer à l’offensive pour Pierre Ekwah, à en croire le quotidien sportif. Vu les quelques heures restantes avant la fermeture du mercato, les Écossais pourraient se faire doubler par les Espagnols s’ils traînent les pas.

L’ASSE attend plus de 6 M€ pour le milieu de terrain

Dans tous les cas, l’AS Saint-Etienne espère une proposition supérieure à 6 millions d’euros pour céder le milieu recruté officiellement à Sunderland AFC, le 14 août dernier contre ce montant.

En effet, Eirik Horneland souhaite conserver le Franco-Ghanéen dans son équipe, mais ce dernier ne veut pas jouer en Ligue 2, comme Lucas Stassin. Depuis la préparation estivale jusqu’au début du championnat, il n’a fait aucune apparition avec les Verts.

Finalement, l’ASSE ne veut pas garder Pierre Ekwah contre son gré, mais espère récupérer au moins son investissement. Levante et Glasgow Rangers savent donc à quoi s’en tenir, pour recruter le joueur formé à Nantes et à Chelsea, avant 20 heures ce lundi.