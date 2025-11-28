ASSE : Terrible nouvelle pour Lucas Stassin !

L’ASSE encaisse un nouveau coup dur avec la longue indisponibilité de Lucas Stassin. Déjà fragilisé par une cascade d’absences, le club ligérien voit son secteur offensif s’étioler à l’approche d’un 8e tour de Coupe de France piégeux.

Un mois sans Stassin : un coup dur pour l’attaque de l’ASSE

La mauvaise nouvelle est tombée comme une pluie froide sur l’Étrat : Lucas Stassin ne rejouera pas avant janvier 2026. Touché à un mollet avec les Espoirs belges, l’avant-centre belge manquera plusieurs semaines de compétition, privant l’ASSE de l’un de ses rares profils capables de faire basculer un match. Pour un club qui cherche encore son souffle offensif, l’absence du numéro 9 résonne comme un terrible contretemps.

Et ce n’est pas tout. Car en plus de Stassin, les Verts devront se passer de deux autres avant-centres : Djylian N’Guessan, lui aussi blessé au mollet, et Joshua Duffus, toujours en phase de réathlétisation après sa blessure aux ischios. Trois numéros 9 sur le flanc… On en viendrait presque à demander à un défenseur de chausser les crampons de buteur.

Une hécatombe inquiétante avant la Coupe de France

Déjà touchée lors de son entrée en lice face à Quetigny, l’ASSE continue d’empiler les forfaits. Pour la confrontation 100 % ligérienne contre Écotay-Moingt, l’effectif stéphanois avance encore amoindri. Mahmoud Jaber, gêné aux quadriceps, manquera également à l’appel. Quant à Zuriko Davitashvili et Maxime Bernauer, ils restent incertains, victimes respectivement d’un virus et d’une gêne physique.

Dans ce contexte, le staff stéphanois doit improviser, ajuster, bricoler. Mais la Coupe, on le sait, n’a que faire des états de service. Elle récompense l’audace, la solidarité, parfois même le culot. Aux Verts de prouver qu’ils en ont assez pour passer ce 8e tour.

CdF : L’ASSE décimée et diminuée face à Écotay-Moingt