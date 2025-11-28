Champions League : Kimmich taille Arsenal et flatte le PSG !

Le milieu de terrain du Bayern Munich, Joshua Kimmich, a commenté le niveau de jeu du PSG et d’Arsenal après la défaite de son équipe face aux Gunners.

Kimmich : « C’était le PSG notre adversaire le plus compliqué »

Après une série de 17 matchs sans la moindre défaite, le Bayern Munich s’est incliné mercredi soir sur la pelouse d’Arsenal (3-1), à l’occasion de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Les hommes de Mikel Arteta ont dominé les Bavarois, notamment en deuxième mi-temps, et ont pris la tête du classement de la compétition.

Toutefois, malgré cette large victoire, le club anglais n’a pas du tout impressionné Joshua Kimmich. Mauvais perdant, le milieu de terrain bavarois ? Interrogé en zone mixte pour savoir si Arsenal était l’adversaire le plus difficile affronté par le Rekordmeister cette saison, l’international allemand a assuré que le match face au Paris Saint-Germain, battu par le Bayern lors de la quatrième journée de la Champions League (2-1), avait été plus compliqué.

« Non, je ne pense pas. Je pense que le PSG a été l’adversaire le plus difficile à cause de sa manière de jouer au football. Arsenal, c’est complètement différent. Ils dépendent des coups de pied arrêtés, ils adorent jouer de longs ballons, ils aiment se battre sur les seconds ballons. Donc c’était un match complètement différent. Face au PSG, c’était davantage un match de football.

Aujourd’hui (hier, ndlr), ce n’était pas vraiment du football, mais plus de la gestion du jeu, des duels. Arsenal a très bien fait ça. Leur victoire était méritée, on doit apprendre après ce match », a déclaré Joshua Kimmich au micro d’un journaliste de TNT Sports. Les Parisiens et les Gunners apprécieront…

