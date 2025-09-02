Mercato PSG : Luis Campos prépare un gros coup !

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos pourrait boucler un autre transfert dans les prochains jours. Un indésirable se rapproche du Qatar.

Mercato PSG : Kimpembe vers la sortie ?

Presnel Kimpembe vit peut-être ses derniers jours au Paris Saint-Germain. Selon L’Equipe, le défenseur central est en discussion avancée avec un club du Qatar. Rien n’est encore officiel, mais les échanges semblent sérieux. Arrivé très jeune au centre de formation, Kimpembe a grandi avec le PSG. Deux décennies de fidélité, ponctuées de nombreux titres, l’ont fait devenir l’un des visages familiers du vestiaire parisien.

Lire aussi : INFO Mercato : Luis Campos remplit les caisses du PSG !

Aujourd’hui, à 30 ans, le Titi voit se dessiner une nouvelle étape. Le marché qatari ne ferme que le 16 septembre, lui laissant une fenêtre confortable pour finaliser son choix. Luis Enrique, de son côté, ne lui offre pas une place centrale dans ses plans. Blessures, concurrence, manque de continuité : autant de raisons qui expliquent ce possible départ. Le joueur veut retrouver un rôle majeur, peut-être loin de Paris.

À voir

Mercato OM : Un indésirable refuse de partir !

Lire aussi : Le PSG prête Kolo Muani et boucle une arrivée surprise !

Si l’opération se conclut, c’est une page d’histoire qui se tourne. Kimpembe s’apprête à quitter son club de cœur. Le PSG perdrait un enfant de la maison, mais l’homme, lui, cherche sans doute un nouveau souffle. Une séparation douloureuse pour certains, logique pour d’autres. Mais inévitable, semble-t-il.