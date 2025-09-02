INFO Mercato : Luis Campos remplit les caisses du PSG !

Le mercato estival a officiellement refermé ses portes en France et dans plusieurs autres pays européens ce lundi à 20 heures. Au PSG, Luis Campos a mis à profit cette période pour renflouer les caisses du club.

Mercato PSG : Mission accomplie pour Luis Campos

Après avoir investi 55 millions d’euros pour déloger Lucas Chevalier de Lille et Ilya Zabarnyi de Bournemouth pour 66 millions d’euros, le PSG s’est donné pour ambition pour se séparer de tous ses indésirables durant ce mercato estival. Et le moins que l’on peut dire, c’est que Luis Campos a parfaitement rempli sa mission.

En effet, au terme du marché des transferts, le conseiller sportif du club de la capitale a réussi à trouver des portes de sortie pour Arnau Tenas (Villarreal, 2,5M€), Milan Skriniar (Fenerbahçe, 10M€), Marco Asensio (Fenerbahçe, 8,5M€), Nordi Mukiele (Sunderland, 12M€), Carlos Soler (Real Sociedad, 8M€), Randal Kolo Muani (Tottenham, prêt payant 5M€), et Gianluigi Donnarumma (Manchester City, 35M€).

Au total, le PSG a engrangé plus de 80 millions d’euros, permettant ainsi d’amortir considérablement les dépenses qui se chiffrent à 121 millions d’euros. Surtout que beaucoup de joueurs vendus (Donnarumma, Skriniar, Asensio, Tenas) sont arrivés gratuitement à Paris. Luis Campos a surtout permis au PSG de se donner une véritable bouffée d’oxygène en se séparant de plusieurs gros salaires.

Ce qui permet au club d’entrevoir le prochain mercato hivernal avec beaucoup de sérénité afin de renforcer l’effectif de Luis Enrique en cas de besoins. Le Paris Saint-Germain parvient ainsi à trouver une belle rentabilité et peut clairement se satisfaire du travail accompli par Campos et ses services depuis le 16 juin passé jusqu’à ce lundi soir.