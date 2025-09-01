Le PSG prête Kolo Muani et boucle une arrivée surprise !

Le mercato estival a officiellement refermé ses portes ce lundi à 20 heures. Le PSG a profité de ces derniers instants du marché pour prêter Randal Kolo Muani à Tottenham et boucler une arrivée surprise en attaque.

Mercato PSG : Randal Kolo Muani va découvrir la Premier League

La Juventus Turin ayant changé d’avis, Randal Kolo Muani s’est finalement engagé officiellement avec Tottenham ce lundi soir. L’attaquant de 26 ans est prêté pour un an aux Spurs, mais Luis Campos n’est pas parvenu à obtenir du club anglais l’inclusion d’une option d’achat dans le deal. Par contre, Tottenham a payé 5 millions d’euros pour s’attacher les services de l’international français durant une saison.

Lisez aussi : Coup de tonnerre : Le PSG finalise un transfert historique

À voir

OL Mercato : Le transfert de Mikautadze est officiel

« Je suis vraiment heureux et très fier d’être dans un si grand club. J’ai hâte de rencontrer mes coéquipiers, tous les fans. Je sais ce que l’entraîneur attend de moi. Je me battrai pour le maillot, le club et les supporters. Je donnerai tout pour cette équipe », a déclaré Randal Kolo Muani sur le site officiel de la formation londonienne.

L’entraîneur des Spurs, Thomas Frank, s’est réjoui de l’arrivée de Randal Kolo Muani dans son groupe. « Randal est un joueur de qualité qui a fait ses preuves au fil des années, en jouant pour de grandes équipes en Ligue des champions et également avec une bonne expérience en équipe de France.

Lisez aussi : Mercato: Le PSG pousse un ouf de soulagement pour Kolo Muani

À voir

ASSE Mercato : Batubinsika à Kocaelispor, ça se complique

Il a un bon âge, il est au sommet de sa carrière, il a de bonnes qualités qui conviendront à la fois à nous et à la Premier League, et il nous donne une option différente sur le plan offensif en étant capable de jouer sur les côtés et au milieu », a confié le technicien danois. Pour compenser ce départ et celui de Marco Asensio, le PSG a attiré un jeune attaquant.

Khalil Ayari dernière recrue du PSG

Après avoir envoyé Randal Kolo Muani à Tottenham en prêt sans option d’achat et vendu Marco Asensio à Fenerbahçe pour 8,5 millions d’euros, le Paris Saint-Germain a recruté in extremis un jeune attaquant pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Testé depuis quelques semaines par le PSG, le jeune talent tunisien Khalil Ayari se serait engagé avec Paris, selon son club du Stade Tunisien.

🚨 OFFICIEL ! Khalil Ayari rejoint le PSG ! 🇹🇳❤️💙



Prêt avec OA ! pic.twitter.com/1BjyixcwCR — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) September 1, 2025

L’officialisation parisienne pourrait suivre pour le joueur de 20 ans, qui serait mis dans un premier temps à disposition des jeunes du club. Le club tunisien ne précise pas la forme du transfert, il a été question d’un prêt avec option d’achat. Le Paris Saint-Germain n’a pas encore communiqué sur ce sujet, on devrait en savoir plus rapidement. C’est en tout cas le recrutement surprise de l’été.