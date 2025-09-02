OL : la tension monte d’un cran à Lyon après le mercato !

Le directeur technique de l’OL, Matthieu Louis-Jean est sur un siège éjectable après les nombreux départs actés lors du mercato estival. Des supporters lyonnais réclament son départ.

Mercato OL : la colère gronde, Louis-Jean sur la sellette

Le mercato s’est terminé, mais à Lyon les plaies restent ouvertes. La DNCG a pesé, les choix ont divisé, et l’addition tombe. Les regards se tournent vers la direction sportive de l’OL. Un nom revient sans cesse : Matthieu Louis-Jean. Son sort n’est pas encore scellé. Pourtant, la sentence est déjà populaire. Les supporters jugent son travail raté. Ils parlent d’un mercato « suicidaire », d’une gestion « amateur ».

Les critiques explosent sur les réseaux. La vente de Mikautadze à Villarreal, dans les dernières heures, a déclenché l’orage. Surtout parce qu’aucun vrai remplaçant n’est arrivé. Louis-Jean tente de s’expliquer. Il dit avoir travaillé « main dans la main » avec Fonseca. Il assume avoir privilégié les jeunes plutôt qu’un achat précipité. Mais la défense passe mal.

Pour les fans, céder le seul avant-centre de métier à quelques jours de la clôture du marché des transferts reste une faute impardonnable. Satriano en prêt ? Trop léger, beaucoup trop. Lyon démarre la saison avec la Ligue Europa au programme, mais sans numéro 9 confirmé. Le pari paraît insensé. Dans les tribunes comme en ligne, les mots fusent : « fiasco », « manque d’anticipation ». Et derrière, un homme fragilisé, désigné coupable.