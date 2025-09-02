Mercato : l’OM échappe à un départ de poids !

L’OM a évité de justesse un gros départ pendant ce mercato estival. Un cadre de l’équipe a voulu plier ses bagages pour rejoindre un autre club.

Mercato OM : Rulli a pensé partir, son agent l’a vite calmé

L’histoire de la bagarre entre Rowe et Rabiot cache un détail peu raconté : l’entrée en scène musclée de Geronimo Rulli. Le gardien argentin de l’OM, excédé, s’était d’abord emporté contre Jonathan Rowe, selon Livefoot. Puis, la tension a basculé, et c’est Adrien Rabiot qui s’est retrouvé dans l’orage. Rulli, lui, a mal vécu l’épisode.

Coupable d’avoir allumé la mèche, il a ruminé. Tellement qu’il a confié à ses proches son envie de quitter l’OM. L’idée a traversé son esprit au cœur de l’été. Mais son entourage n’a pas laissé faire. Son agent, en particulier, l’a recadré. Pas question que des remords débouchent sur une fuite inutile. Pas question non plus de plomber davantage une équipe déjà secouée.

Au final, la raison a gagné. Rulli est resté. L’OM a échappé à un départ qui aurait ajouté un problème à ceux déjà existants. Le portier argentin va poursuivre l’aventure avec le club phocéen encore pendant plusieurs saisons. Il est impeccable dans les cages et entre pleinement dans les plans du technicien marseillais, Roberto De Zerbi.