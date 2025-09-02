Mercato OM : Un indésirable refuse de partir !

Un indésirable a décliné toutes les offres reçues pendant ce mercato estival et a décidé de se battre pour convaincre Roberto De Zerbi et la direction de l’OM.

Mercato OM : Neal Maupay, fidèle malgré tout

Poussé vers la sortie par ses dirigeants, Neal Maupay a fait le choix de rester à Marseille. Pas d’exil, pas de défi ailleurs. Juste la volonté ferme de poursuivre l’histoire avec l’OM, coûte que coûte. Tout l’été, son nom a circulé. Les clubs se sont succédé, les coups de fil aussi. Genoa, Sassuolo, Udinese, Séville, Lens, Brentford : autant de portes entrouvertes, prêtes à s’ouvrir largement.

L’OM, lui, n’était pas contre. Plusieurs offres auraient pu être acceptées, preuve que le club cherchait une issue. Mais Maupay, à chaque fois, a fermé la porte. Refus sec. Décision nette. Pourquoi ? Parce qu’il croit encore à sa place. Roberto De Zerbi l’a relégué au quatrième rang dans la hiérarchie des attaquants, certes. Mais le joueur, lui, n’y voit pas une condamnation. Plutôt un défi. À 29 ans, il choisit le combat. Rester, se battre, convaincre.

Son avenir est toujours lié au maillot marseillais. L’OM voulait tourner la page, Maupay l’écrit encore. Fidélité rare dans un mercato où beaucoup cèdent aux sirènes. Lui préfère la stabilité. Refuser tout, pour rester là. Pour donner, malgré les doutes, sa contribution au projet olympien. Cet été, Neal Maupay a dit non à tout… sauf à l’OM.