PSG : Coup dur pour Fabian Ruiz !

Le milieu de terrain espagnol Fabian Ruiz, convoqué en sélection nationale, va faire son retour au PSG à cause des pépins physiques.

PSG : Fabian Ruiz de retour à Paris !

Fabian Ruiz traverse un moment compliqué. Le milieu espagnol n’est pas à 100 % de sa forme, et cela se confirme. Selon RMC Sport, les examens réalisés pendant le rassemblement de la Roja ont révélé une gêne musculaire. Rien de dramatique, mais assez pour perturber sa préparation. Le joueur, pourtant habitué à serrer les dents, n’a cette fois pas eu le choix. Le staff médical espagnol a jugé préférable de ne pas prendre de risque. La décision est tombée rapidement : Fabian Ruiz ne disputera pas les prochains matchs internationaux.

Luis De La Fuente, sélectionneur de l’Espagne, a validé ce retour anticipé. Il ne veut pas hypothéquer la saison d’un cadre, encore moins fragiliser un joueur dont la régularité est précieuse. Ruiz va donc reprendre la direction de Paris. Un choix dicté par la prudence, mais aussi par la volonté de préserver le joueur pour la suite.

Au PSG, la nouvelle tombe comme une alerte. L’effectif de Luis Enrique est dense, certes, mais les pépins physiques pourraient tout chambouler. Ruiz, qui commençait à trouver une vraie place dans le milieu parisien, devra patienter. Son retour dépendra désormais des soins reçus dans la capitale et de l’évolution de cette gêne musculaire.