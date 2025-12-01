Mercato OL : Le départ d’Endrick s’accélère après Gérone

L’arrivée d’Endrick à l’OL cet hiver a connu un coup d’accélérateur, dimanche, lorsque le jeune attaquant a fondu en larme sur le banc de touche, alors que le Real Madrid était tenu en échec par Gérone.

Real Madrid : Endrick craque, il fond en larme contre Gérone

Le match entre Gérone et le Real Madrid a achevé de convaincre Endrick qu’il n’aura pas sa chance avec Xabi Alonso au Real Madrid. Dimanche, les attaquants madrilènes : Kylian Mabppé, Vinicius et Arda Güler étaient tous en manque de réussite. Même les entrants, Rodrigo et Gonzalo Garcia, n’ont pas apporté le plus espéré pour renverser les Géronais. Le Merengues ont ainsi été accrochés (1-1) par la modeste équipe Catalane, 18e de Liga.

Mais à aucun moment, l’entraîneur du Real Madrid n’a pensé à faire entrer Endrick, comme face à Rayo Vallecano (0-0) et Elche (2-2) précédemment. Ayant compris le message de Xabi Alonso, il aurait coulé des larmes, ému par la frustration de ne pas jouer même quand les titulaires sont dans le dur. Des images de la pépite brésilienne, scotché sur le banc de touche et en larme, a fait le tour des médias et des réseaux sociaux.

Mercato : L’OL pour sécher les larmes de la pépite brésilienne

De source espagnole, Endrick n’a plus de doute qu’il doit quitter le Real Madrid rapidement, s’il veut rejouer et relancer sa carrière. Une carrière à l’arrêt depuis un an et demi et l’arrivée de Kylian Mbappé à La Maison Blanche.

Cette saison, l’attaquant attendu à l’Olympique Lyonnais n’a joué qu’un bout de match, soit seulement 11 minutes face à Valence, en 14 journées de championnat. En Ligue des champions, il n’a fait aucune apparition.

Sauf revirement inattendu, Endrick sera prêté à Lyon en janvier 2026 pour six mois, mais sans option de transfert.

