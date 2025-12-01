PSG: Marco Asensio revient sur son départ et tacle Enrique

Parti définitivement l’été passé après six mois en prêt à Aston Villa, Marco Asensio est revenu sur la fin de son aventure au PSG. Si l’attaquant de 29 ans refuse de dire du mal de Luis Enrique, l’ancien joueur du Real Madrid ne nie pas pour autant le rôle que son compatriote a joué dans son départ.

Marco Asensio : « Je suis tombé en disgrâce du jour au lendemain auprès de Luis Enrique »

Dans un entretien accordé à Marca, Marco Asensio est revenu sur sa relation avec Luis Enrique, notamment au Paris Saint-Germain. L’international espagnol, désormais à Fenerbahçe, n’a pas été tendre à l’égard de son ancien entraîneur. Arrivé libre en provenance du Real Madrid à l’été 2023, l’ancien partenaire de Cristiano Ronaldo n’entrait plus dans les plans de Luis Enrique et avait été prêté en février dernier à Aston Villa, où il avait inscrit huit buts en 21 matchs.

Le milieu offensif formé à Majorque a finalement rejoint Fenerbahçe, avec qui il a signé un contrat de trois ans, plus une en option. Depuis le début de l’exercice 2025-2026, Asensio revit et enchaîne les bons matchs, avec notamment 6 buts et 2 passes décisives en 14 matchs toutes compétitions confondues. De nouveau épanoui, Marco Asensio a accepté de revenir sur sa fin d’aventure chaotique avec Paris.

« Le début de saison s’était très bien passé, puis une blessure m’a tenu éloigné des terrains pendant deux mois, mais nous avons réussi à bien terminer la saison », confie le natif de Palma de Mallorca sur sa première saison au PSG (31 matchs, 5 buts).

« L’exercice suivant avait bien commencé, mais du jour au lendemain, je suis tombé en disgrâce auprès de l’entraîneur (16 matchs, 4 buts en six mois). Tout ce que je voulais, c’était prendre du plaisir à jouer au football, alors j’ai cherché une solution », a regretté l’Espagnol qui n’en veut pas pour autant à son compatriote.

Marco Asensio n’est pas rancunier avec le Paris SG

Pour Marco Asensio, quitter le Paris SG était devenu indispensable afin de retrouver un environnement sportif, où il pouvait jouer, progresser et reprendre du plaisir. Malgré la tension de son départ, il ne renie pas pour autant les bonnes expériences vécues au PSG.

« Au PSG, j’ai aussi connu de bons moments, en jouant à un haut niveau, mais ce que je recherchais ici, c’était la régularité, car c’est ce qui permet d’atteindre son meilleur niveau », explique-t-il. Le joueur insiste sur cette nécessité de stabilité, moteur essentiel de son choix de rejoindre Fenerbahçe. Relancé au sujet d’éventuelles divergences avec Luis Enrique, Marco Asensio a tenu un discours pour le moins ambigu.

« Honnêtement, à ma connaissance, il ne s’est rien passé. Peut-être que lui pourra répondre à cette question. Je connais très bien Luis Enrique, nous avons été ensemble à la Coupe du monde (au Qatar, fin 2022), j’ai passé un an et demi avec lui au PSG. Je ne veux pas le prendre personnellement, car c’est déjà arrivé avec d’autres joueurs, des membres de son staff.

C’est le genre de personne à agir ainsi, et je n’en dirai pas plus. Pour ma part, je ne lui en tiens pas rigueur. Ce sont des choses qui peuvent arriver dans le monde du football professionnel, c’est tout », a conclut l’actuel numéro 21 de Fenerbahçe.

