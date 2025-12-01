Coupe de France : L’OM averti d’un danger contre Bourg-en-Bresse

L’OM a hérité du Bourg-en-Bresse en 32e de finale de Coupe de France. Les Olympiens partent largement favoris. Mais un avertissement est émis par la légende Basile Boli.

L’OM contre Bourg-en-Bresse, Basile Boli sonne l’alerte

L’Olympique de Marseille est fixé pour les 32es de finale de la Coupe de France. Les Olympiens avaient hérité l’an passé de l’AS Saint-Étienne. Ils s’étaient imposés (4-0). Pour cette nouvelle édition, les hommes de Roberto De Zerbi ont encore été chanceux. L’OM croisera Bourg-en-Bresse, l’un des petits poucets de la compétition.

Cette affiche est un remake de 2018. Cette rencontre avait été remportée par l’OM sur un score fleuve (9-0). Lucas Ocampos et Kostas Mitroglou avaient signé un triplé à l’époque. Les Olympiens sont logiquement les favoris face aux pensionnaires de National 1. La différence de niveau parle d’elle-même.

À voir

Mercato : Les mots forts d’Al-Khelaïfi sur l’avenir du PSG

Lire aussi : Tirage Coupe de France : Bonne nouvelle pour l’OM !

Toutefois, une légende de l’OM préfère temporiser. Basile Boli a rappelé la nature imprévisible de cette compétition nationale. «Il n’y a pas de petites équipes en Coupe de France, on va prendre ça au sérieux», a-t-il déclaré dans des propos relayés par L’Equipe.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 ! L’OM AFFRONTERA BOURG EN BRESSE (N1) EN 32ES DE FINALE DE LA COUPE DE FRANCE ! 💙🤍



Déplacement à Bourg en Bresse le week-end du 19 au 21 décembre. #TeamOM #CoupeDeFrance pic.twitter.com/7zPO5FXfzr — MercatOM (@Mercat_OM) December 1, 2025

La Provence est représentée par un autre club

Notons qu’un autre club provincial est toujours en lice en Coupe de France. Après avoir éliminé Seyssinet, l’équipe d’Istres recevra Mérignac pour les 32es de finale. Le club de National 2 sera emmené par l’inoxydable Foued Kadir (41 ans).

Les Marseillais feront face à des équipes abordables à ce stade du tournoi. Ces deux rencontres auront lieu le samedi 20 ou le dimanche 21 décembre.

Lire aussi sur l’OM :

Panique à l’OM : Mason Greenwood courtisé en secret !

À voir

Mercato OL : Le départ d’Endrick s’accélère après Gérone

OM–Toulouse FC : L’annonce choc qui inquiète à Marseille !

Mercato OM : La grosse annonce de Mason Greenwood !