Real Madrid : Ultimatum fixé à Xabi Alonso, la tension monte

Xabi Alonso se retrouve sous forte pression après la nouvelle contre-performance de l’OM contre Gérone. Le prochain match de l’équipe décidera de son sort.

Real Madrid : Xabi Alonso est fixé, le match contre Athletic décidera de son sort !

Plus rien va au Real Madrid ! Le géant espagnol vient d’enchainer un troisième match nul en Championnat. Les hommes de Xabi Alonso ont été tenus en échec par Gérone (1-1) lors de la 14e journée de Liga. Les Merengues ont ainsi perdu la première place au profit du rival barcelonais.

Et dans de telles conditions, l’entraîneur de l’équipe n’est pas épargné par les critiques. Le début de saison mitigé de Xabi Alonso à la tête du Real Madrid épuise quelque peu son crédit auprès des exigeants supporters madrilènes. Au point de précipiter son départ du Santiago Bernabeu ?

Ce lundi, la presse ibérique emploie des mots forts contre l’ancien technicien du Bayer Leverkusen en évoquant un climat électrique en interne. Le journaliste Mario Cortegana assure que le prochain match Athletic-Real sera décisif pour l’avenir pour l’avenir de Xabi Alonso.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Real Madrid’s clash with Athletic Club on Wednesday night could prove pivotal in determining Xabi Alonso’s future at the club.



(Source: @MarioCortegana) pic.twitter.com/UAkrNnANSE — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 1, 2025

Zinedine Zidane pressenti pour le remplacer

L’entraîneur espagnol le sait très bien, sa direction ne lui accordera pas sa clémence indéfiniment. Une nouveau revers devrait lui couter très cher. Surtout que le nom de Zinedine Zidane circule déjà à Madrid pour le remplacer. Sa gestion de certains cadres comme Vinicius Junior ou encore Rodrygo Goes, ne plaide pas en sa faveur.

Xabi Alonso a donc intérêt à vite opérer des changements au Real Madrid. Il devra surtout prendre les trois points mercredi prochain face à l’Athletic Club pour s’accorder un peu de répit. La pression autour de lui s’intensifie.

