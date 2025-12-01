Mercato : Les mots forts d’Al-Khelaïfi sur l’avenir du PSG

En marge de la cérémonie du Golden Boy ce lundi, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, a fait une annonce forte pour l’avenir du club de la capitale. Explications.

Al-Khelaïfi : « L’avenir du PSG naîtra et se construira ici »

Sacré président de l’année par le conseil d’administration des Légendes du Golden Boy, le trophée inventé par Tuttosport qui récompense chaque année depuis 2003 le meilleur footballeur de moins de 21 ans évoluant en Europe, Nasser Al-Khelaïfi s’est félicité du travail accompli par son club depuis quelques années et qui a débouché sur une saison 2024-2025 historique. Profitant de la remise de ce trophée, l’homme d’affaires qatari a rappelé son envie de former à l’avenir des joueurs très attachés aux couleurs rouge et bleu.

« Nous voulons former de bons joueurs, mais aussi des joueurs instruits, imprégnés des valeurs du PSG. Et aujourd’hui, vous voyez le résultat : un complexe sportif extraordinaire, doublé d’un véritable lieu d’apprentissage. L’avenir du Paris Saint-Germain naîtra et se construira ici, il ne s’achètera pas, il sera « Made in Paris » pour Paris. J’ai dit que la véritable star du Paris Saint-Germain, c’est l’équipe, sur et en dehors du terrain. Quand nous travaillons ensemble, voilà le résultat », a confié Nasser Al-Khelaïfi au micro de Tuttosport.

À noter que le dirigeant parisien ne pourra pas assister ce lundi à la cérémonie du Golden Boy qui va consacrer Désiré Doué, mais aussi Luis Campos, élu dirigeant sportif de l’année.

« Le jour du gala, j’ai malheureusement un engagement avec l’EFC (le syndicat des clubs européens dont il est président, ndlr), j’ai même essayé de voir si je pouvais combiner les deux avec un vol privé. Je suis vraiment désolé de ne pas être là, mais Doué et Campos seront présents », a-t-il ajouté dans cet entretien réalisé avant le match de Ligue des Champions entre le PSG et Tottenham (5-3), mais publié ce lundi.

