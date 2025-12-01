OL : Le retour de Malick Fofana compromis, inquiétude à Lyon

À l’OL, la situation de Malick Fofana est inquiétante. Son retour, annoncé avant la trêve hivernale, est repoussé. Ce qui complique les plans de Paulo Fonseca, dont l’équipe est engagée sur trois fronts.

Les nouvelles sont mauvaises pour l’atatquant de l’OL, Malick Fofana, victime d’une entorse grave de la cheville droite, accompagnée de lésions, depuis fin octobre. Son retour, espéré avant la mi-saison dans un premier temps, avait été finalement repoussé après la trêve hivernale. Mais aux dernières nouvelles, la guérison de l’ailier de l’Olympique Lyonnais ne se déroule pas comme prévu par le staff médical.

Son absence sera prolongée, contrairement à ce qu’avait annoncé le club rhodanien dans son communiqué médical. « L’OL mettra en place toutes les dispositions nécessaires pour assurer à Malick Fofana le meilleur suivi médical et l’accompagner dans sa rééducation, afin d’envisager son retour dans le groupe le plus rapidement possible ».

Le retour de l’ailier Belge espéré en janvier ou février

Après le match remporté contre le FC Nantes (3-0), Jorge Maciel a donné des nouvelles inquiétantes concernant l’international Belge ( 5 sélections). Au sujet de sa guérison, il a déclaré : « Ça avance, mais pas au rythme que l’on veut ». Pour le probable retour de Malick Fofana, il faut désormais attendre encore un à deux mois. « Ça va prendre du temps encore, peut-être en janvier, ou même en février », a-t-il indiqué, dans sde propos rapportés par Goal.

Sur des images après la rencontre, le joueur de 20 ans de l’Olympique Lyonnais a été a aperçu avec des béquilles sur la chaîne Ligue 1+. Ce qui confirme qu’il est encore loin du retour. Une mauvaise nouvelle pour Paulo Fonseca, dont l’équipe est engagée en Ligue 1, en Ligue Europa et maintenant en Coupe de France (contre le FC Saint-Cyr/Collonges au Mont d’Or).

