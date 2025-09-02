Mercato : Benjamin Pavard à l’OM, un taulier du PSG choqué !

L’arrivée de Benjamin Pavard à l’OM fait le tour des vestiaires, y compris celui des Bleus. Elle a même provoqué une réaction surprenante de Lucas Hernandez, défenseur central du PSG.

La dernière journée du mercato estival a particulièrement été mouvementée du côté de l’OM. La direction marseillaise a signé quatre nouvelles recrues durant ce sprint finale. Mais son plus gros coup concerne le prêt avec option d’achat de Benjamin Pavard. La signature du défenseur tricolore a fait grand bruit, y compris en équipe de France.

Dans une vidéo de Canal+ tournée à Clairefontaine, on aperçoit Lucas Hernandez apprendre la nouvelle en direct. C’est son frère, Théo, qui l’informe du transfert de Benjamin Pavard à l’OM. La réaction du défenseur polyvalent du PSG est immédiate. « Mon ami Ben… Qu’est-ce que tu m’as fait, mon Ben », a-t-il déclaré en se prenant la tête à deux mains. Le tout dans une ambiance pleine d’humour.

Quand Lucas Hernandez apprend que son grand ami Benjamin Pavard rejoint l’Olympique de Marseille 😆 pic.twitter.com/OGnVciCbCS — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 2, 2025

À noter que Benjamin Pavard et Lucas Hernandez se sont côtoyés au Bayern Munich durant plusieurs saisons. Le chambrage est ainsi bon enfant. Cela témoigne tout de même de la surprise du défenseur du PSG face au choix de son ami de rejoindre le rival marseillais. « C’est la fin d’une belle amitié », a-t-il ajouté. Les retrouvailles entre les deux internationaux, lors du prochain Classico OM-PSG promettent d’être intenses.