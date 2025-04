PSG Mercato : Lucas Hernandez prend une décision radicale !

Rétrogradé dans la hiérarchie des défenseurs cette saison, Lucas Hernandez a pris une décision radicale concernant son avenir au PSG, alors que le mercato estival pointe à l’horizon. Explications.

Mercato PSG : Hernandez écarte un départ et se projette à Paris

Depuis sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, contractée lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, en mai passé, Lucas Hernandez n’a plus retrouvé sa place de titulaire au sein de l’équipe du Paris Saint-Germain.

Luis Enrique étant désormais satisfait des prestations de Nuno Mendes et Willian Pacho aux postes de latéral gauche et défenseur central. L’international français se contente donc désormais d’un statut de remplaçant de luxe au PSG. De quoi l’inciter à envisager un départ lors du prochain mercato estival ? Pas vraiment, selon les renseignements obtenus par le quotidien Le Parisien.

En effet, le journal régional révèle que Lucas Hernandez ne songerait pas du tout à quitter le club de la capitale. Arrivé à l’été 2023 en provenance du Bayern Munich pour 45 millions d’euros, le natif de Marseille se sentirait bien à Paris et ne verrait aucune raison d’altérer son quotidien en l’état actuel des choses. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le polyvalent défenseur de 29 ans entend poursuivre l’aventure avec les Rouge et Bleu la saison prochaine. Surtout qu’il joue un autre rôle dans le vestiaire.

Le rôle clé de Lucas Hernandez au PSG révélé en coulisses

Toujours selon Le Parisien, Lucas Hernandez aurait un rôle phare dans le vestiaire du Paris SG. Étant l’un des doyens du groupe de Luis Enrique, le frère aîné de Théo Hernandez, défenseur de l’AC Milan, le Champion du monde 2018 apporte son expérience du haut niveau tant en sélection qu’en club puisqu’il a gagné la Ligue des Champions avec le Bayern Munich en 2020.

Et pour ce qui est du sportif, Hernandez compte bien saisir chaque opportunité offerte par son entraîneur dans les prochaines semaines et pour la suite de sa carrière au Paris Saint-Germain. Son entourage assure même que le joueur vit très bien le changement de son statut et il n’y aurait aucune inquiétude à ce sujet.