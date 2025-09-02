Mercato PSG : 130M€, le Real ouvre les hostilités pour 2026

À peine le mercato estival terminé, le Real Madrid prépare d’ores et déjà le recrutement de 2026. Le PSG serait même dans le collimateur de Florentino Pérez, le président des Merengues.

Mercato : Le Real Madrid insiste pour un cadre du PSG

Si Bradley Barcola et Désiré Doué ont été associés au FC Bayern et à Liverpool ces derniers mois, le Real Madrid, lui, rêve du maestro du Paris Saint-Germain. Après les départs de Toni Kroos et Luka Modric, le club espagnol rêve d’attirer un nouveau maître à jouer au milieu de terrain et le profil de Vitinha séduit au plus haut point Xabi Alonso, le nouvel entraîneur madrilène. Cet été, le technicien espagnol et la direction du Real ont tenté de recruter le milieu de terrain du PSG, en vain.

Prolongé jusqu’en juin 2029, l’international portugais est très heureux à Paris et n’envisage donc pas encorde un départ. De son côté, le Paris SG considère l’ancien joueur du FC Porto comme un intouchable et refuse toute idée de négociations pour évoquer un quelconque transfert. Une situation amenée à évoluer après la Coupe du Monde 2026 ? En tout cas, le club de Kylian Mbappé préparerait déjà une offensive d’envergure pour Vitinha pour l’été prochain.

Vitinha prêt à demander son départ ?

En effet, selon dernières informations livrées par le média Defensa Central, Florentino Pérez envisagerait de revenir à la charge pour recruter Vitinha lors du mercato estival 2026. Et même si le PSG sera très difficile à convaincre, les décideurs madrilènes pensent qu’avec un chèque de 130 millions d’euros, le Champion de France et d’Europe pourrait revoir leur position et envisager un transfert de l’international portugais.

Les pensionnaires du stade Santiago Bernabeu misent surtout sur l’envie de changement que pourrait manifester le joueur de 25 ans après avoir passé cinq années à Paris. Les mois à venir s’annoncent déjà chauds entre les deux clubs.