OM : L’incroyable confession de De Zerbi après l’USG

Roberto De Zerbi a vécu de vives émotions depuis son banc de touche. L’OM a frôlé la catastrophe à Bruxelles face à l’Union Saint-Gilloise, mais a finalement arraché une victoire précieuse. L’Italien, exténué mais soulagé, livre ses confidences sur cette fin de match sous haute tension.

USG – OM : Une victoire qui a coûté cher à De Zerbi

Mardi soir, au cœur de Bruxelles, l’OM a vécu une soirée qui aurait pu tourner au cauchemar. Alors qu’ils menaient 3-1 grâce au doublé de Greenwood, les Phocéens semblaient avoir le match en main. Mais la réduction du score de Khalaili à la 71e minute a relancé les espoirs de l’Union Saint-Gilloise et semé le doute dans l’esprit des joueurs olympiens.

Lire aussi : LDC : Greenwood libère un OM au bord du gouffre

À voir

FC Nantes : La mère d’Emiliano Sala fracasse le FCN

Roberto De Zerbi, visiblement épuisé, a livré son ressenti après la rencontre : « Je suis fatigué. Fatigué mais heureux. Ce n’était pas un bon moment à passer, on a perdu 2 points à Toulouse, on a perdu à Lille, où on a mal joué et c’était mérité. C’était un moment difficile ». Ces mots reflètent la tension vécue par l’ensemble de l’équipe, notamment lors des vingt dernières minutes où Marseille a semblé vaciller.

Quand la peur s’invite sur le terrain

Les souvenirs des défaites concédées dans les dernières minutes (Angers, Toulouse, l’Atalanta ou le Sporting) refaisait surface. De Zerbi a analysé le comportement de ses joueurs : « Nous avons eu moins d’énergie physique, surtout les joueurs offensifs. Je pense qu’il y a eu la peur aussi. De façon inconsciente. On a cette peur quand on perd des points en fin de match », a-t-il fait remarquer.

« On a reculé, les 20 dernières minutes n’ont pas été bonnes », a-t-il ajouté. Cette confession éclaire sur la psychologie de l’équipe olympienne, fragile dans les moments décisifs. Seul le duo Höjbjerg-Aguerd a semblé tenir la barque, colmatant les brèches créées par des joueurs aux jambes tremblantes et aux choix discutables.

Une trêve salvatrice avant Monaco

Malgré la tension, l’Olympique de Marseille repart de Belgique avec une victoire cruciale pour la suite de la Ligue des Champions. De Zerbi pourra enfin souffler après le prochain rendez-vous contre l’AS Monaco au Vélodrome, avant que la trêve n’offre un moment de récupération nécessaire pour l’ensemble du groupe.

Avec Liverpool et Bruges au programme fin janvier, le technicien italien sait que chaque point sera vital pour l’objectif de qualification pour les barrages : « Nous devons travailler sur notre mental et notre énergie physique. Cette victoire est importante, mais elle doit nous servir de leçon ».

Lire aussi sur l’OM :

Mercato OM : Le deal à la Maradona qui a capoté à Marseille

À voir

Bilbao – PSG : Luis Enrique a tranché pour Nuno Mendes, avec des choix forts

Mercato : L’OM surprend, une recrue à 20 M€ se confirme !

Scandale à l’OM : Aubameyang au cœur d’une lourde accusation