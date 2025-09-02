ASSE Mercato : Retournement inattendu pour Yvann Maçon ?

Poussé vers la sortie à l’ASSE, Yvann Maçon est resté au club à l’issue du mercato en France. Un revirement semble se profiler pour lui !

Mercato : Maçon n’a pas trouvé preneur, va-t-il rebondir en Turquie

Yvann Maçon est inscrit sur la liste des joueurs dont l’ASSE veut de séparer. Il a passé toute la préparation estivale et le début de saison en dehors du groupe d’Eirik Horneland. Mis sur le marché des transferts depuis juin, il n’a pas trouvé preneur à la fermeture du mercato. Cependant, le départ du défenseur est toujours possible, car le marché des transferts est encore ouvert dans quelques championnats étrangers, dont celui de la Turquie, qui va jusqu’au 12 septembre 2025.

ASSE : Retour du défenseur dans le groupe professionnel

Mais contre toute attente, Yvann Maçon a retrouvé le groupe professionnel de l’AS Saint-Etienne lors de la séance d’entraînement de mardi, selon Peuple-Vert. Son retour à l’entraînement collectif, alors qu’il était envoyé en équipe Réserve dans l’attente de son départ, interroge.

Est-il de retour en grâce ou profite-t-il simplement de la trêve internationale pour se renforcer physiquement ? C’est d’autant plus surprenant de revoir l’arrière latéral dans l’équipe des Verts, étant donné qu’Ebenezer Annan et Dennis Appiah sont blessés et indisponibles pour plus de quatre semaines, comme l’a indiqué l’entraîneur de l’ASSE, la semaine dernière.

Yvann Maçon pour dépanner au poste d’Annan ?

Yvann Maçon se prépare-t-il pour dépanner au poste d’arrière gauche où l’absence d’Ebenezer Annan a été ressentie lors du match contre nul contre Grenoble Foot (1-1) ? Eirik Horneland serait-il enclin à le réintégrer dans son équipe, maintenant que le mercato est refermé en France ? En attendant les réponses officielles de l’entraîneur, le média spécialisé estime que le retour du Guadeloupéen « offre à Horneland une solution supplémentaire dans une rotation fragilisée ».