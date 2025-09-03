Pavard à l’OM : Lucas Hernandez tombe des nues

Le transfert de Benjamin Pavard à l’OM a provoqué une onde de choc, jusque dans le vestiaire des Bleus. Lucas Hernandez, son ami de toujours, n’en revient pas.

Pavard à l’OM : Une réaction spontanée à Clairefontaine

Alors que l’OM officialisait l’arrivée de Benjamin Pavard, c’est son frère Théo qui a annoncé la nouvelle à Lucas Hernandez. Le défenseur du Paris Saint-Germain a d’abord cru à une blague avant de se prendre la tête entre les mains.

« Il va à Marseille ?! (…) Mon ami Ben… Oh mon Ben, qu’est-ce que tu m’as fait Ben… », a-t-il lâché. Une réaction sincère et pleine de surprise, reflet d’une amitié solide forgée au Bayern Munich, malgré le poids de la rivalité PSG-OM.

Une amitié plus forte que la rivalité

Si certains y voient déjà une fracture, Lucas a balayé toute ambiguïté. « Non, Ben pour moi c’est mon meilleur ami dans le monde du foot, du coup je pense que ça va continuer comme ça ! », a-t-il confié avec le sourire.

Les deux hommes évolueront désormais dans des camps opposés, mais nul doute que leur complicité survivra aux couleurs phocéennes et parisiennes.