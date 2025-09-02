Mercato : Surprise à l’OM, le prix de Benjamin Pavard gonfle

L’OM a signé le défenseur français Benjamin Pavard dans les ultimes heures du mercato estival. Mais le prix de cette opération s’avère plus élevé que ce qui circulait.

Mercato : Le transfert de Benjamin Pavard à l’OM coûte un million de plus

L’arrivée de Benjamin Pavard a animé la dernière journée du mercato de l’OM. Les dirigeants phocéens ont accéléré les discussions avec l’Inter Milan pour la finalisation de cette opération. L’international français a lui-aussi rapidement signé son contrat à Marseille. Son arrivée fait le bonheur de Roberto De Zerbi, désireux de blinder son secteur défensif.

Benjamin Pavard est capable d’évoluer aussi bien en défense centrale que dans les couloirs. Son expérience du haut niveau et sa polyvalences seront essentielles à l’OM. Toutefois, le le journaliste Fabrizio Romano apportent un nouvel éclairage sur les détails financiers de cet prêt. Il était initialement question d’une option d’achat de 15 millions d’euros. Mais les exigences de l’Inter Milan ont finalement été revue à la hausse.

Le confrère indique que le montant exact est en réalité de 16 millions d’euros, soit 1 million de plus que prévu. Il ajoute que cette option n’est en aucun cas obligatoire pour l’OM. Une décision sera donc prise en fin d’exercice. Cet ajustement de prix pour Benjamin Pavard, même s’il est que minime, rappelle que le mercato marseillais a été plein de rebondissements jusqu’au bout.

La direction de l’OM n’a pas hésité à mettre la main à la poche pour faire venir des recrues de tailles. Les Olympiens espèrent que les résultats sportifs seront atteints au terme de la saison.