ASSE : Une annonce officielle tombe pour Saint-Étienne

Pour l’ASSE, le rendez-vous est déjà pris en banlieue parisienne et les supporters savent désormais à quoi s’en tenir. La LFP a en effet dévoilé la programmation de la 13e journée de Ligue 2.

ASSE : Une programmation déjà fixée pour les Verts

Avec presque deux mois d’avance, la LFP a tranché. Le déplacement de l’ASSE à Saint-Ouen pour affronter le Red Star aura lieu le samedi 1er novembre, à 20h, en direct sur beIN Sports. Une annonce qui permet aux supporters de planifier sans stress leur voyage.

Cette communication anticipée s’inscrit dans la stratégie de la Ligue, qui veut faciliter l’organisation des clubs et de leurs fidèles. Un geste apprécié dans un championnat où les déplacements ne sont pas toujours simples à gérer.

Le samedi soir, créneau des Verts

Sans surprise, les Verts héritent encore du prime time du samedi soir. Une constante cette saison, qui confirme l’attrait médiatique de l’AS Saint-Etienne en Ligue 2. Les Stéphanois restent une valeur sûre d’audience, héritage de leur histoire et de leur ferveur populaire.

Pour les fans, c’est la garantie de vibrer à une heure idéale, devant les écrans comme dans les tribunes. Un rendez-vous qui, une fois de plus, mêlera passion, nostalgie et ambition pour les hommes en vert.