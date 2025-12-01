FC Nantes : La décision tombe pour Awaziem et Mostafa Mohamed

Awaziem et Mostafa Mohamed seront bien disponibles au FC Nantes pour affronter Angers SCO avant de rejoindre leur sélection pour la Coupe d’Afrique des nations.

FC Nantes : Awaziem et Mostafa Mohamed bien présents contre Angers

Bonne nouvelle pour le FC Nantes. Chidozie Awaziem et Mostafa Mohamed joueront bien contre Angers, en Ligue 1. Le club craignait de devoir les libérer plus tôt pour la Coupe d’Afrique des nations. Finalement, non. Awaziem, défenseur nigérian, et Mostafa Mohamed, attaquant égyptien, partiront bien à la CAN, prévue du 21 décembre au 18 janvier. Mais avant ça, ils resteront à disposition.

Lire aussi : OL – FC Nantes : Le FCN crie au scandale après la défaite

À voir

FC Nantes : Double coup dur avant le RC Lens !

Le FCN pourra donc les aligner le 12 décembre, lors de la 16e journée. Ensuite, les deux joueurs rejoindront leur sélection. Ils seront libérés avant le 32e de finale de Coupe de France, programmé autour du 20 décembre. Le tacticien du FCN, Luis Castro pourra donc compter sur ses deux guerriers pendant ce sale temps que traverse l’équipe.

Le FC Nantes est en pleine galère en championnat et a besoin de tous ses hommes pour stopper l’hémorragie. Si les Jaunes et Verts tombent devant le RC Lens, ils vont certainement rejoindre la zone rouge. Ils sont à égalité de point avec le premier relégable, le FC Metz.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Kita craque pour un international roumain

Mercato FC Nantes : Ebnoutalib proche de signer ?

À voir

Mercato OM : Benatia vise un ancien latéral du FC Nantes

Mercato FC Nantes : Kita tranche pour Luis Castro