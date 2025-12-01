OL : Excellente nouvelle, après la victoire contre Nantes

L’OL a étrillé le FC Nantes (3-0) à Lyon, dimanche. Mais cette victoire n’est pas la seule bonne nouvelle du club rhodanien, qui fêtait son 75e anniversaire.

OL : Paulo Fonseca retrouve le banc à Lorient

L’OL s’est offert le FC Nantes en clôture de la 14e journée de Ligue 1. Les milliers de supporters lyonnais étaient heureux de célébrer le 75e anniversaire de leur club de cœur, avec un large succès au Groupama Stadium. Grâce cette victoire face aux Canaris, Lyon a mis fin à une série négative de trois nuls et une défaite en championnat.

L’autre bonne nouvelle concerne le retour de Paulo Fonseca à la tête des Gones. Le match contre le FCN était le dernier de sa suspension de 9 mois. En effet, il était interdit de banc de touche depuis le 2 mars 2025. Le technicien portugais retrouvera donc sa place à Lorient, le dimanche 7 décembre, lors de la 15e journée de Ligue 1.

Jorge Maciel a bien assuré lintérim !

Le retour de Paulo Fonseca met ainsi fin à l’intérim de Jorge Maciel, qui au passage est suspendu par la Commission de discipline de la LFP pour le match contre les Lorientais au Moustoir. L’entraîneur adjoint a réussi à maintenir l’Olympique Lyonnais en vie en fin de saison dernière. C’est lui qui avait dirigé les 10 dernières journées de Ligue 1 et permis à Lyon de terminer à la 6e place, synonyme de qualification pour la Ligue Europa.

Cette saison, le technicien de 40 ans a assuré les 14 premières journées de Ligue 1 pendant que Paulo Fonseca était dans les tribunes. Son bilan est de 7 victoires, 3 nuls et 4 défaites en championnat. Les Gones sont actuellement 6es à 7 points du leader.

Fonseca va-t-il apporter la dynamique de Ligue Europa en Ligue 1 ?

Cependant, le retour de l’entraîneur principal de l’OL sur le banc en championnat va certainement booster l’équipe, au regard de ses performances en coupe d’Europe. En effet, Lyon est impressionnante en Europa League avec Paulo Fonseca aux commandes. Son équipe compte 4 victoires et une seule défaite en 5 journées de phase de Ligue. Elle s’est hissée à la première place du classement après sa victoire (6-0) contre le Maccabi Tel-Aviv en Serbie, jeudi.

S’il réussit à impulser cette dynamique européenne en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais devrait pourrait finir sur le podium à la mi-saison. Pour rappel, l’OL affrontera le Havre AC et l’AS Monaco, en plus du FC Lorient, pour boucler la première moitié de la saison.

