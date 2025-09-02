Mercato ASSE : Le point complet sur les départs et arrivées

L’ASSE a bien résisté au marché des transferts pour Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili qui était très convoités. Le point sur les arrivées et les départs.

Mercato : Stassin, Davitashvili et Ekwah retenus à l’ASSE

Reléguée en Ligue 2, l’ASSE a été attaquée durant tout le mercato d’été sur ses joueurs majeurs. Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili étaient très sollicités en Ligue 1 et à l’étranger. Plusieurs clubs ont toqué à la porte de Kilmer Sports Ventures pour les recruter, mais le groupe canadien a repoussé leurs propositions.

Même à quelques heures de la fermeture du marché des transferts, le Paris FC a transmis une offre estimée à près de 30 M€, bonus compris, mais les dirigeants n’y ont pas cédé. Les deux buteurs de l’équipe de la saison dernière restent donc à l’AS Saint-Etienne pour jouer en Ligue 2. Eirik Horneland compte sur eux pour ramener l’équipe en Ligue 1.

Idem pour Pierre Ekwah qui souhaitait aussi quitter les Verts en raison de la relégation. La porte de sortie lui a été fermée. Malgré le bras de fer engagé avec la direction stéphanoise, en séchant la préparation estivale et le début du championnat, il n’a pas été transféré. Aucun communiqué concernant le milieu de terrain, acheté à Sunderland, n’est publié par le club depuis la fin du mercato, lundi à 20 heures.

Des joueurs indésirables sont également restés à l’AS Saint-Etienne. Yvann Maçon, Dylan Batubinsika et Benjamin Bouchouari n’ont pas trouvé preneur. Ils ont pourtant eu des propositions en Turquie, en Grèce ou encore en Israël. Toutefois, le marché reste encore ouvert dans certains championnats, notamment en Turquie jusqu’au 12 septembre. Les deux défenseurs et le milieu de terrain marocain peuvent encore quitter les Verts.

Fomba, Cornud, Bentayg… transférés

À l’heure du bilan du mercato d’été 2025, l’on note plusieurs départs du Forez. Lamine Fomba (Servette FC, D1 suisse), Pierre Cornud (Maccabi Haïfa, D1 israélienne), Beres Owusu (Grazer AK, D1 autrichienne), Mahmoud Bentayg (Zamalek, D1 égyptienne) et Ayman Aiki (SC Bastia, Ligue 2) ont été transférés ou prêtés avec option d’achat. Selon l’estimation de Transfermarkt, les transferts ont rapporté seulement 1,85 M€ à l’AS Saint-Etienne cet été.

ASSE : Plusieurs joueurs libérés

Plusieurs autres joueurs de l’équipe de la saison dernière sont partis librement à la fin de leur contrat ou ont été libérés. C’est le cas de Yunis Abdelhamid (37 ans), Ibrahim Sissoko (29 ans), Anthony Briançon (30 ans), Ibrahima Wadji (30 ans), Léo Pétrot (28 ans), Louis Mouton (23 ans), Boubacar Fall (24 ans) et Darling Bladi (21 ans).

Mercato : 25 M€ investis dans le recrutement

A la suite de la relégation, les responsables de l’ASSE se sont fixés pour objectif de retrouver rapidement la première division. Pour ce faire, ils ont renforcé leur équipe sans traîner. Ils ont levé les options d’achat de Maxime Bernauer, Irvin Cardona et Pierre Ekwah. Le dernier a même coûté 6 M€.

Ils ont ensuite recruté Chico Lamba (défenseur central) au FC Arouca au Portugal contre un chèque de 6 M€, Joao Ferreira à Watford à 3 M€, Ebenezer Annan à l’Étoile Rouge de Belgrade contre 2 M€, Strahinja Stojkovic à l’Étoile Rouge à 2,3 M€ et Mahmoud Jaber au Maccabi Haïfa à 2 M€.

Quant à Joshua Duffus (avant-centre, 20 ans), il est arrivé de Brighton, librement. À la suite du test passé en fin de saison dernière, Lassina Traoré (18 ans) aaussi renforcé l’équipe stéphanoise en provenance de Diambars FC du Sénégal.

L’AS Saint-Etienne leader de Ligue 2

Selon le site internet spécialisé, l’AS Saint-Etienne a dépensé 25 M€ dans le recrutement pendant ce mercato d’été. Pour un club de Ligue 2, c’est un record. Cet investissement montre clairement l’ambition du club, à savoir : le retour en Ligue 1 immédiatement. Et les Verts sont bien lancés, car ils sont leaders de la Ligue 2 après 4 journées de championnat.