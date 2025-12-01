INFO Mercato : Accord PSG – OGC Nice pour Lucas Beraldo ?

En manque de temps de jeu au PSG, Lucas Beraldo pourrait rejoindre les rangs de l’OGC Nice dans la seconde partie de saison. Les dirigeants des clubs pourraient prochainement négocier un accord pour le mercato hivernal à venir.

Mercato PSG : Lucas Beraldo prêté à l’OGC Nice ?

Le mois passé, Lucas Beraldo a fait une sortie sur Instagram pour démentir une hypothétique envie de quitter le Paris Saint-Germain, où il se dit « très heureux », alors que les rumeurs se multipliaient dans ce sens.

« J’ai vu circuler certaines fausses informations disant que je voudrais quitter le Paris SG. Je suis très heureux au PSG et jouer et défendre ce club est sans aucun doute un rêve devenu réalité. Je reste concentré pour continuer à donner le meilleur de moi-même et, avec mes coéquipiers, atteindre nos objectifs. Allez Paris ! », avait notamment écrit le défenseur central de 22 ans.

Mais à quelques mois de la prochaine Coupe du Monde, Beraldo aimerait obtenir plus de temps de jeu dans la seconde moitié de saison pour garder toutes ses chances d’être convoqué par Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil.

Barré au PSG par Marquinhos, Willian Pacho, Ilya Zabarnyi et Lucas Hernandez, l’ancien joueur de Sao Paulo pourrait donc se laisser convaincre par l’idée d’un départ provisoire cet hiver. Une option que le staff parisien n’écarte pas forcément. Et ce lundi, PSG Inside Actus assure que l’OGC Nice serait prêt à récupérer le protégé de Luis Enrique jusqu’à la fin de la saison.

« L’OGC Nice souhaite obtenir le prêt de Beraldo. Le PSG n’est pas fermé à l’idée, mais seulement s’il trouve le défenseur idéal pour le remplacer », écrit le média spécialisé. Si Luis Campos parvient à attirer un nouveau défenseur central lors du marché des transferts de janvier, Lucas Beraldo pourrait donc quitter provisoirement le PSG jusqu’à l’été prochain.

