Mercato OM : Benatia vise un ancien latéral du FC Nantes

La direction de l’OM compte recruter lors du mercato d’hiver. Son directeur sportif Medhi Benatia se serait même engagé dans une course pour faire venir un ancien joueur du FC Nantes.

L’Olympique de Marseille est bien terminé à atteindre ses objectifs en cette première partie de saison. Les hommes de Roberto De Zerbi sont dans la course pour le titre de Champion de France. Ils comptent aussi se qualifier en Champions League. Cela n’empêche pas la direction de l’OM de travailler déjà sur son prochain mercato.

Le directeur sportif Medhi Benatia et son équipe ont même déjà identifié les postes à renforcer cet hiver. Si un milieu offensif est espéré, les Olympiens œuvrent aussi pour attirer un nouvel latéral droit. Et l’une des pistes explorée mène à un crack Young Boys.

Jaouen Hadjam a tapé dans l’œil des recruteurs de l’OM. Cette information est relayée par Le But, qui assure le joueur de 22 ans est fortement apprécié les Olympiens. Ceux-ci verraient en lui une cible crédible pour concurrencer ou faire souffler Emerson Palmieri.

Attention à la concurrence de Porto FC

Jaouen Hadjam connait bien le championnat de France. Lui qui a évolué au FC Nantes et Paris FC. Le crack algérien évolue depuis janvier 2024 aux Young Boys de Berne, où il s’impose comme un arrière gauche polyvalent et prometteur. Son récent but en mode Maradona le confirme.

🚨Le but EXTRAORDINAIRE de Jaouen Hadjam avec les Young boys 💥 pic.twitter.com/ADF8IQjueF — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) November 30, 2025

Une telle performance a braqué les regards sur lui. L’OM ne serait pas le seul intéressé par l’ancien Nantais. Porto FC suivrait aussi de très près sa progression en Suisse. Cette concurrence risque de faire grimper son prix évalué à 9 millions d’euros selon Transfermarkt.

