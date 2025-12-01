Panique à l’OM : Mason Greenwood courtisé en secret !

L’irrégularité de Mason Greenwood à l’OM suscite diverses interprétations. La direction phocéenne veut officiellement le garder. Mais elle devra se préparer à recevoir des offres folles pour son attaquant anglais.

Mercato OM : Naples fonce aussi sur Mason Greenwood

Il a tapé dans l’œil de plusieurs grosses écuries d’Europe. Et pour cause, Mason Greenwood brille à l’Olympique de Marseille. Ses 11 buts et 4 passes décisives en ce début de saison font de lui le principal atout offensif de l’OM. Les dirigeants phocéens n’ont nullement l’intention de perdre un tel talent.

Son irrégularité n’a pas changé à leur avis. Le président Pablo Longoria a été clair sur ce point, réitérant à maintes reprises sa volonté de garder Mason Greenwood. Mais les Olympiens savent aussi qu’il sera difficile de résister aux nombreuses attaques qui se préparent.

Le FC Barcelone, le Bayern Munich ou encore Arsenal seraient sur ses traces. Et un nouveau prétendant de taille vient de s’immiscer dans ce dossier. Calcio Mercato évoque aujourd’hui un intérêt pressant de Naples pour l’attaquant de l’OM.

60 millions d’euros pour son transfert ?

Naples suit de près Mason Greenwood depuis longtemps. L’entraîneur Antonio Conte apprécie fortement son profil polyvalent. Il le voulait déjà l’été dernier, sans succès. Le club napolitain serait prêt à revenir à la charge pour sa signature au terme de la saison en cours.

Selon @cmdotcom, Naples suivrait Greenwood depuis longtemps et considérerait l’été 2025 comme le moment opportun pour tenter de l’attirer.



L'#OM aurait fixé le prix du transfert à 60M€. — OManiaque (@OManiaque) December 1, 2025

La source indique que 60 millions d’euros devrait suffire à déloger Mason Greenwood de l’OM. Ce montant est conséquent, mais cela ne devrait convaincre la direction de l’OM pour son ailier anglais. Il faudra sans doute bien plus pour boucler son éventuel transfert.

