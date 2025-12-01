ASSE : L’USL Dunkerque, du lourd pour Saint-Etienne !

L’USL Dunkerque se dresse comme un adversaire de taille pour l’ASSE. Malgré son rang actuel en Ligue 2, le club nordiste est dans une dynamique très positive.

ASSE : L’USL Dunkerque invaincu en 7 matchs consécutifs !

L’ASSE affrontera l’USL Dunkerque au stade Marcel-Tribut, le samedi 6 décembre prochain, lors de la 16e journée de Ligue 2. Le déplacement de l’équipe stéphanoise s’annonce périlleux, compte tenu de la bonne forme actuelle de son adversaire. En effet, l’équipe d’Albert Sanchez est sur une série d’invincibilité de 7 matchs de suite, toutes compétitions confondues. Soit précisément 5 victoires, dont 4 à l’extérieur, et 2 nuls.

En championnat, l’Union Sportive du Littoral a engrangé 11 points sur 15 possible, lors des 5 dernières journées. Ce qui lui a permis de remonter au classement, à la 9e place. Cependant, elle compte 9 points de retard sur l’AS Saint-Etienne, 2e sur le podium. Comme on peut le constater, le club du Nord a mal démarré la saison, mais il refait son retard grâce à sa dynamique enclenchée depuis la 11e journée.

Notons que l’ASSE a balayé Ecotay Moingt (club de Régional 3) 11 à 1 en coupe de France et l’USL Dunkerque a fait de même en éliminant Abbeville (DSR) au stade Paul-Delique (5-0). Les Verts devront donc se méfier des Bleu Marine et Blanc, notamment leur trio de buteurs : Enzo Bardeli (6 buts en Ligue 2), Marco Essimi (5 buts) et Thomas Robinet (5 buts).

