FC Nantes : Double coup dur avant le RC Lens !

Le tacticien du FC Nantes, Luis Castro sera privé d’un cadre pour le choc face au RC Lens en Ligue 1. Le joueur a été expulsé à Lyon.

FC Nantes : Un forfait confirmé avant le RC Lens

Le FC Nantes, réduit à dix dès la première période, a quitté Lyon bredouille. Expulsé pour un pied haut sur Hans Hateboer, Junior Mwanga a laissé les siens en infériorité. Et cette sortie a fait des dégâts. Lyon en a profité et a inscrit trois buts. Le FC Nantes s’est écroulé au Groupama Stadium.

Depuis le 24 octobre, date de leur dernier succès contre le Paris FC, les Nantais cherchent un déclic. Ils espéraient le trouver lors de cette 14e journée. Les joueurs de Castro voulaient réagir, relever la tête contre Lyon. Mais la soirée a vite tourné au cauchemar. Une première période à dix, et tout devient plus dur. Le FC Nantes a donc perdu des points et un cadre à l’issue de ce choc.

Junior Mwanga sera suspendu et manquera le match contre le RC Lens samedi, lors de la 15e journée. Un nouveau coup dur pour Luis Castro. Le technicien nantais n’arrive pas à mettre en place une équipe compétitive à cause des nombreux départs, des blessures et des suspensions. Les Canaris pointent désormais à la 16e place au classement. Et contre le Racing Club de Lens qui est leader de la Ligue 1, la mission s’annonce difficile pour le FCN.

