FC Nantes : Abline fait un choix totalement inattendu

Après des semaines de rumeurs et de spéculations, Matthis Abline a tranché. L’attaquant de 22 ans poursuivra l’aventure au FC Nantes, malgré les convoitises venues d’Angleterre.

Mercato FC Nantes : Un mercato plein de rebondissements

Le feuilleton Abline a tenu en haleine les supporters nantais jusqu’aux dernières heures du mercato. Sunderland est revenu à la charge, Newcastle s’est renseigné, mais aucune offre concrète n’est arrivée sur la table. Le FC Nantes et son joueur ont finalement décidé de tourner la page, pour le plus grand soulagement de Luis Castro.

Ce choix, inattendu au regard de l’agitation des derniers jours, ressemble à une victoire pour les Canaris. En gardant Matthis Abline, le club conserve une solution offensive précieuse dans un secteur fragilisé par les départs estivaux.

Un joueur qui commence à s’affirmer

Matthis Abline n’a pas seulement fait parler de lui en coulisses. Sur le terrain, l’ancien Rennais a montré un visage plus conquérant lors de la victoire face à l’AJ Auxerre (1-0). Entré en jeu, il a apporté de la vitesse et de l’intensité, confirmant qu’il pouvait être un atout majeur dans la rotation.

Matthis Abline restera joueur du #FCNantes cette saison ! Dans les dernières heures du mercato, Sunderland est revenu à la charge, et Newcastle a pris des renseignements, mais sans dégainer d'offre ferme. FIN du feuilleton.



(🗞️@OuestFrance) pic.twitter.com/uDM9QklynN — Emmanuel Merceron (@ManuMerceron) September 1, 2025

À 22 ans, le temps joue encore en sa faveur. Son association avec Mostafa Mohamed intrigue et pourrait offrir au FC Nantes un duo complémentaire capable de faire trembler les défenses de Ligue 1. Les supporters, eux, se réjouissent déjà de voir leur attaquant continuer l’histoire en jaune et vert.