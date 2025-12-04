LOSC-OM : Coup dur de dernière minute pour De Zerbi !

Pour son match de vendredi contre le LOSC, l’OM sera encore privé de plusieurs joueurs. Roberto De Zerbi a confirmé une absence de dernière minute, celle de Pierre-Emile Hojbjerg.

Coup dur à l’OM : De Zerbi privé de Hojbjerg avant le LOSC

Après son nul contre Toulouse (2-2), l’Olympique de Marseille doit réagir. Un succès est impératif ce vendredi soir face au LOSC pour se relancer dans la course au titre. Cela permettra aussi de bien préparer le prochain choc contre l’Union Saint-Gilloise en Ligue des champions.

Mais pour son déplacement au stade Pierre-Mauroy, l’OM se présentera avec un effectif miné par des blessures. Les blessés de longue date, Amine Gouiri et Facundo Médina, sont toujours indisponibles. Un autre titulaire vient de rejoindre l’infirmerie. Pierre-Emile Hojbjerg a manqué l’entrainement de ce jeudi.

La raison ? Le milieu de terrain danois souffre de la grippe. Cela devrait l’empêcher du match face au LOSC. « Hojbjerg s’est réveillé ce matin avec de la fièvre et la grippe. On verra demain s’il sera disponible » a confié Roberto De Zerbi devant la presse. Cette incertitude risque de compliquer les plans de l’entraîneur de l’OM.

Un précieux retour en défense confirmé

Au milieu de ce tableau inquiétant, De Zerbi enregistre aussi une nouvelle encourageante. Son latéral droit Amir Murillo est de retour. Le défenseur panaméen est remis de sa blessure. Il a participé à l’entraînement collectif. Reste à savoir s’il débutera ou non face au LOSC.

« Murillo s’est entrainé hier, il va bien et est disponible », a confirmé le coach italien. Celui-ci pourra aussi s’appuyer sur Nayef Aguerd et Pierre-Emerick Aubameyang jusqu’au 14 décembre prochain. La FIFA ayant assoupli concernant les joueurs sélectionnés pour la CAN 2025.

