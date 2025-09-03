Mercato OM : L’opération secrète qui vaut 11M€ en 2026

L’OM a profité des dernières heures du mercato pour boucler deux départs stratégiques. Prêts avec option d’achat, Bamo Meïté et Derek Cornelius pourraient rapporter 11M€ aux Phocéens l’été prochain.

Mercato OM : Meïté retrouve Lorient avec ambition

À 23 ans, Bamo Meïté retrouve un environnement familier. Prêté à Lorient avec une option d’achat fixée à 7M€, le défenseur formé à l’OM espère se relancer. Heureux de ce retour, il s’est exprimé sans détour. « Je suis très heureux de m’engager cette saison avec les Merlus. Je vais retrouver un club que je connais parfaitement ainsi que des joueurs avec qui j’ai déjà évolué », a-t-il indiqué.

« Je suis déterminé à m’imposer et à aider le club à décrocher le maintien », a ajouté Meïté. Un discours plein d’enthousiasme qui traduit la volonté du joueur de redevenir un élément clé, après une mise à l’écart avec la réserve marseillaise.

Cornelius séduit par l’ambiance des Rangers

De son côté, Derek Cornelius a pris la direction de l’Écosse. Prêté aux Glasgow Rangers avec une option d’achat fixée à 4M€, l’international canadien (35 sélections) n’a pas caché son excitation : « Je suis ravi d’être ici et de pouvoir enfin commencer. Ce qui m’a enthousiasmé, c’est que c’est un club immense avec des supporters passionnés. »

À 27 ans, il découvre l’un des championnats les plus rugueux d’Europe. Pour l’Olympique de Marseille, l’opération est doublement bénéfique : alléger l’effectif et sécuriser une potentielle rentrée d’argent conséquente en 2026.