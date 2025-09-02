Mercato PSG : Donnarumma s’offre un contrat en or à Man City

Après une saison exceptionnelle, Gianluigi Donnarumma a quitté le PSG pour s’engager avec Manchester City dans les ultimes heures du mercato estival. En Angleterre, le portier de 26 ans a négocié et obtenu un contrat en or. Explications.

Mercato PSG : 60M€ sur 5 ans pour Donnarumma

Cet été, le PSG s’est épargné un nouveau feuilleton à la Kylian Mbappé. Prié de se trouver un nouveau club à un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma a accepté de rejoindre les rangs de Manchester City. À la recherche d’un portier de classe mondiale pour compenser le départ d’Ederson à Fenerbahçe, le club anglais a investi 35 millions d’euros, bonus compris, pour arracher un accord au Paris Saint-Germain pour Donnarumma.

Lisez aussi : INFO PSG : Donnarumma officialise son transfert à Man City

À voir

OM : Une menace plane sur Leonardo Balerdi après le mercato

Si le Champion de France s’en met plein les poches dans cette affaire, l’international italien a également obtenu le contrat de ses rêves en rejoignant la Premier League. En effet, selon les informations du journaliste Nicolo Schira, le nouveau chouchou de Pep Guardiola va percevoir une salaire net de 12,8 millions d’euros par saison. Gianluigi Donnarumma entre donc dans le top 10 des joueurs les mieux payés à Manchester City.

Surtout que l’ancien joueur de l’AC Milan a paraphé un bail de 5 ans avec le club anglais, avec une sixième année en option, ce qui représente un contrat pharaonique de 60 millions d’euros net sur cinq ans et 72 millions en cas de sixième année. Donnarumma pourrait disputer ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs le 14 septembre prochain lors du duel contre Manchester United, l’autre club du nord de l’Angleterre qui a aussi tenté de le recruter cet été.

Lisez aussi : Mercato : C’est bouclé, Gianluigi Donnarumma quitte le PSG !

À voir

Stade Rennais : Les chiffres du Mercato, pression sur Beye !

Le Paris SG l’a remplacé par Lucas Chevalier avant même de boucler son départ. L’ancien gardien du LOSC, recruté pour 55M€, a d’ailleurs déjà fait ses preuves en arrêtant deux penalties contre Toulouse et en étant décisif contre Tottenham en Supercoupe de l’UEFA. Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, « le Paris Saint-Germain remercie très sincèrement Gianluigi pour tout ce qu’il a apporté au club et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. »