Stade Rennais : Grosse inquiétude à Rennes !

Le Stade Rennais retient son souffle pour l’une de ses pépites qui a contracté une blessure pendant cette trêve internationale.

Stade Rennais. Jacquet, nouveau coup dur avec les Bleuets

Jérémy Jacquet, défenseur central du Stade Rennais, ne rejoindra pas l’équipe de France espoirs. La Fédération a confirmé son forfait. Raison : une douleur au mollet. Le joueur devait prendre part au début des éliminatoires pour l’Euro 2027. Mais comme cet été, déjà privé de l’Euro espoirs, il manquera encore un rendez-vous majeur. Cette fois, le problème est arrivé à Angers, lors du dernier match de championnat.

Jacquet devait pourtant retrouver en sélection ses partenaires de club, Djaoui Cissé et Kader Meïté. Ensemble, ils devaient défier le Luxembourg, ce vendredi 5 septembre à Lorient, puis la Serbie, en amical, lundi 8 septembre, toujours au Moustoir. Mais la douleur au mollet a tout changé.

Le sélectionneur Gérald Baticle a tranché, en accord avec le staff médical : pas de risque inutile, retour à Rennes. Une décision de prudence. Le Stade Rennais attend maintenant son prochain rendez-vous. Ce sera face à l’Olympique Lyonnais, au Roazhon Park, dimanche 14 septembre. Reste à savoir si Jacquet sera rétabli à temps.