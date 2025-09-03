OL : Une bonne nouvelle tombe avant le SRFC !

Bonne nouvelle pour l’OL avant la reprise du championnat. Un joueur blessé pourrait être bien disponible pour le choc face au Stade Rennais.

OL : Malick Fofana rassure avec la Belgique

Touché à la cheville dimanche contre l’OM (1-0), Malick Fofana a retrouvé le terrain dès lundi avec la sélection belge. Pas une séance intense, mais un entraînement collectif tout de même, partagé avec plusieurs coéquipiers. Pour l’OL, c’est une bouffée d’air. Dimanche, la sortie prématurée de l’ailier avait glacé le stade. Son dynamisme offensif manquait déjà. Le directeur technique de Lyon, Matthieu Louis-Jean, à la fin du match, confiait que le joueur a ressenti de douleur à la mi-temps.

Du côté du club lyonnais, on parlait d’un simple « coup », mais la crainte restait réelle : et si la blessure compromettait son rassemblement avec les Diables Rouges ? Finalement, rien de tout ça. Lundi, Fofana était bien là, présent devant le public. Après une rencontre avec les supporters, il a regagné la salle pour du vélo et du travail de récupération, comme près de la moitié du groupe.

Dix autres joueurs, eux, sont restés dehors sous les ordres de Rudi Garcia, concentrés sur le match de jeudi contre le Liechtenstein. Sa présence à Tubize, souriant et détendu, laisse espérer un retour rapide. Incertain pour la Belgique, Fofana reste un atout majeur que l’OL espère aligner face à Rennes le 14 septembre prochain.