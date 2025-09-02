Mercato : Pourquoi l’OL n’a pas recruté un grand attaquant

L’OL n’a pas recruté un grand attaquant pour remplacer Georges Mikautadze, transféré à Villarreal. La raison de ce choix est désormais connue.

Mercato : L’OL n’avait pas les moyens pour recruter un top avant-centre

L’OL a transféré Georges Mikautadze à Villarreal, le dernier jour du mercato. Le club rhodanien a encaissé un chèque de 31 millions d’euros d’indemnité, hors bonus. Pour remplacer le buteur des Gones, la Direction de Lyon a recruté Martin Satriano. Il est prêté par le RC Lens pour la saison 2025-2026, avec une option d’achat.

Cependant, l’international Uruguayen (1 sélection) n’a pas le même niveau que l’international Georgien (37 sélection, 20 buts), actuellement. Il est évidemment un choix de dernière minute, car l’Olympique Lyonnais n’avait plus de temps pour chercher un avant-centre de renom. Martin Satriano se présente comme un choix par défaut, comme l’explique RMC.

Selon la radio, le club rhodanien disposait d’un budget salarial maximum de 120 000 € mensuels pour le remplaçant de Georges Mikautadze. Michele Kang n’avait donc pas les moyens de s’attacher les services d’un grand attaquant, le dernier jour du mercato.

Martin Satriano prêté a 4 reprises avant Lyon

Pour revenir à Martin Satriano, il était indésirable à l’Inter Milan. Pour preuve, il avait été prêté à 4 reprises dans trois clubs, entre 2021 et 2025. D’abord au Stade Brestois (en 2022), à Empoli (2022-2023), puis à nouveau à Brest (2023-2024) et au RC Lens (2024-2025).

Victime d’une rupture du ligament croisé en octobre 2024, l’avant-centre uruguayen avait disputé seulement 7 matchs toute la saison dernière. Malgré tout, les Sang et Or ont levé l’option d’achat assortie à son prêt. Cette saison, il a manqué les trois premières journées de Ligue 1, avant son transfert à l’OL.

Départ de Mikautadze, un coup dur pour Fonseca

Quant à Georges Mikautadze, il a été auteur de 17 buts et 11 passes décisives en 47 matchs joués avec Lyon la saison dernière, toutes compétitions confondues. Il a été buteur lors de la 1re journée du championnat contre Lens, avant son départ à Villarreal.

Le départ de l’attaquant vedette de l’équipe lyonnaise est donc un coup dur pour Paulo Fonseca. « Si Georges Mikautadze ou Malick Fofana part, ça ne sera plus pareil pour l’Olympique Lyonnais. Ce sont des joueurs importants pour nous. Je veux donc qu’ils restent », avait-il déclaré la semaine dernière.